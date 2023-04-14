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Güncel
DHA 14.04.2023 11:24

Hatay'da yediemin otoparkı, araç mezarlığına döndü

Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılıp Antakya ilçesinde yediemin otoparkına taşınan araçlar dronla görüntülendi.

Hatay'da yediemin otoparkı, araç mezarlığına döndü
[Fotograf: DHA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar, çekiciyle taşınıp Antakya ilçesinde, toplu araç mezarlığını andıran yediemin otoparkına çekiliyor.

İki bine yakın aracın bulunduğu otoparktaki araçlar, şasi ve plakalarından tespit edilip, tescil belgesiyle gelen depremzedelerin kendisi veya birinci derece yakınlarına teslim ediliyor.

Bugüne kadar 780 depremzedenin hasar gören aracını aldığı ifade edildi.

Otoparkta bulunan araçlar da dronla görüntülendi. 

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