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Güncel
İHA 14.04.2023 10:56

Afyonkarahisar'da kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 3 kişide yaralandı.

Afyonkarahisar'da kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
[arşiv fotoğraf,]

M.T, idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Düzağaç beldesi yakınlarında elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan R.B, yaşamını yitirdi, sürücü M.T. ile araçtaki M.B. ve Y.H.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından R.B'nin cesedi ise morga götürüldü.

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