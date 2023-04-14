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Güncel
İHA 14.04.2023 10:53

Sahte pasaport imal eden 5 şüpheli yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport imal edip satan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte pasaport imal eden 5 şüpheli yakalandı
[Fotograf: İHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Şişli'de sahte pasaport ve belge hazırlandığı iddia edilen 2 adrese 1 ve 7 Nisan’da baskın yaptı.

İki ayrı operasyonda yabancı uyruklu H.M.H., R.B., M.A, B.A. ve R.B. gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda sahte pasaportlar ile bir ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 2 şarjör, 4 yazıcı, 2 kaplama cihazı, mor ışık cihazı, baskı aleti, 2 mühür, numaratör ve sahte vize yaprakları ele geçirildi.

Yakalanan ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.M.H. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.A, B.A. ve R.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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