Açık 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.04.2023 10:25

Diyarbakır merkezli 5 ildeki "makas" operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik "makas" operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 5 ildeki "makas" operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
[Arşiv]

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle Diyarbakır merkezli, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin'de "makas" adı verilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 19'u adliyeye sevk edildi.

Adliyeye geterilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

12 Nisan'daki operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 12 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 3 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Minibüste 10 kaçak göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Nisan ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
11:28
Telefonuna gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lira dolandırıldı
11:14
Bayramda yol bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak
11:32
Bakan Soylu: Depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti
11:28
Depremzedelere yardım edenleri dolandıran 8 kişi yakalandı
11:08
Kanada'daki cami saldırıları Müslümanların öldürme kastıyla hedef alındığını gösteriyor
Vanlı balıkçılar son kez ağlarını göle attı
Vanlı balıkçılar son kez ağlarını göle attı
FOTO FOKUS
Ağır hasar alan bina yıkıldı: O anlar kamerada
Ağır hasar alan bina yıkıldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ