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Güncel
DHA 14.04.2023 11:03

Mersin'deki DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'deki DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
[arşiv fotoğraf,AA]

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheliyi tespit etti. 11 Nisan'da Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 1'i örgüt sorumlusu düzeyinde, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirdi.İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarıyan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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