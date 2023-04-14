Mersin'deki DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheliyi tespit etti. 11 Nisan'da Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 1'i örgüt sorumlusu düzeyinde, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirdi.İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarıyan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.