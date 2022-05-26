Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Defne, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 669 kök Hint keneviri, 920 gram esrar, 126 gram sentetik uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
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