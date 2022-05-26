Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polat Paşa Mahallesi'nde bir araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

Ekipler, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyrukluyu yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Araç sürücüsü Suriye uyruklu N.H. gözaltına alındı.