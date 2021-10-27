El Sanatları Müzesinde açılan sergide, tespih ustaları Metin Çelebi, Bilal Kabat, Hayretttin Bediz ve Oral Meler koleksiyonlarını sergiledi.

Antakya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alper Yıldırım, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin 4 gün süreceğini söyledi.

Gelen ziyaretçilerin hem çalışmaları izleyecek hem de tespih yapabileceklerini belirten Yıldırım, "Kültürümüzün bu önemli sanatını, ziyaretimize gelen öğrencilerimize de tanıtacağız. Antakya'mızın sanatına katkıda bulunmak bizim için övünç kaynağıdır. Katılım gösteren tespih ustalarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar açık olan sergide, tespih ustaları aynı zamanda atölye çalışmaları da yaparak, tespihin yapım sürecini ziyaretçilere anlatacak.