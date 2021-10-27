Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kadirli ilçesi İlbistanlı köyü Üçkazan mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri, 4 arazöz ve orman işçileriyle yangına müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Osmaniye Orman Yangını Yangın
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