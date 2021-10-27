Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
D.P. idaresindeki 60 AAG 950 plakalı otomobil, Köşklüçeşme Mahallesi'nde Bağdat ve Bahar caddelerinin kesiştiği noktada M.K'nin kullandığı 34 UN 8088 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan sürücü M.K, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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