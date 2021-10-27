Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir Mesleki Eğitim Merkezi'nden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, içerisinde kimsenin olmadığı merkezin kapı ve camlarını kırarak alevlere müdahale etti.

Söndürülen yangın nedeniyle merkezde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.