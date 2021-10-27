KESOB'dan yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Fırıncılar Odası'ndan gelen talep sonrasında 1,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin gramajı ve fiyatının yükseltilmesi için Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından çalışma başlatıldı belirtildi.

Ticaret Bakanlığının onay vermesinin ardından bugünden itibaren ekmeğin 240 grama, ücretinin ise 2 liraya yükseltildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda ülkemizde her üründe yaşanan fiyat artışları temel gıda ürünlerinden olan ekmeği de etkilemiştir. Ekmeğin ham maddesi olan un fiyatlarının yükselmesi ekmek fiyatlarına zammı zaruri hale getirmiştir. Alınan bu karar yalnızca hammadde değil, personel ve işyeri giderleri, elektrik, su gibi faturaları ödemekte zorlanan fırıncı esnafımıza nefes aldıracaktır."

Zam kararı açıklanmadan ekmeği zamlı fiyatla satan esnafa ceza uygulandığını hatırlatılan açıklamada, "Bundan sonraki süreçte de esnaflarımızın gerekli kurallara uyması ve vatandaşlarımızın aldığı ürünün gramajı ve fiyatına dikkat etmesi önemlidir." ifadelerine yer verildi.