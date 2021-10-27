İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti’" gibi 7 suçtan 20 yıl 6 ay hüküm giyen E.K. Güllerpınarı Mahallesi'nde, "kasten yaralama" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K.C. Şekerhane Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, adliyeye sevk edildi