Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda "hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti’" gibi 7 suçtan 20 yıl 6 ay hüküm giyen E.K. Güllerpınarı Mahallesi'nde, "kasten yaralama" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K.C. Şekerhane Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, adliyeye sevk edildi
Etiketler: Antalya Polis Uyuşturucu Hırsızlık
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