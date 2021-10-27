İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, 18 Ekim'de Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda ikamet eden H.B. ve M.B. çiftinin ikametine gelen kişilerin yağmalama olayı gerçekleştirdikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Müştekilerin ifadesine göre eve gelen şüphelilerin, "Siz Almancısınız, sizde para vardır" sözleri nedeniyle ekipler, yağmalama olayını mağdurları tanıyan birilerinin yapabileceği üzerinde durdu.

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmada, olay saatinde ikametten uzaklaşan kiralık aracı belirleyen ekipler, aracı yakında oturan ve daha önce "silahlı yağma" suçundan kaydı bulunan E.Ç'nin kiraladığını tespit etti.

Bir kamu hastanesinde çalışan E.Ç'nin iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin olay gecesi çalıştığı hastaneye giderek sargı bezi ve çok sayıda eldiven alıp ayrıldığını, araçta bekleyen kişinin de O.G. olduğunu belirledi.

Kiralık aracın GPS kayıtlarını inceleyen ekipler, mağdurların ikametinin önünde bekleyen araçtan yola çıkarak yağmalama suçunu işleyen E.Ç. ve O.G'yi 9 günlük çalışmanın ardından yakaladı.

İkamete bıçakla giren zanlıların 1500 lira ile çok sayıda bozuk parayı aldığı öne sürüldü.

Şüphelilerden O.G'nin askerlik görevini yaptığı ve izinli olarak memleketi Samsun'da bulunduğu öğrenildi.