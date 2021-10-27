Sandıklı ilçesi Çamoğlu köyü sınırları içerisinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı kamp alanları, doğa sporları için uygun alanları, hafta sonu dinlenme rotası olarak en çok tercih edilen yerlerden birisi.

Karakolu ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, görevli personelden yürütülen çalışmalar konusunda bilgiler aldı.

Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın en ücra köşesinden en merkezi konumuna kadar her noktada güven ve asayişi en iyi şekilde tesis etmek için jandarma ve emniyet ekiplerinin gece gündüz çalıştığını kaydetti.

Akdağ Tabiat Parkının Afyonkarahisar’ın en gözde turizm alanlarından bir tanesi olduğunu belirten Çiçek, "Yaz kış yoğun bir ziyaretçi akını var. Kamp ve doğa tutkunları için muhteşem bir adres. Bu noktada vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde bölgeye ziyaret edebilmeleri amacıyla bir karakola ihtiyaç oldu. Hemen çalışmalarına başladık ve 7 Ekim itibariyle de karakolumuz faaliyetlerine başladı. Akdağ artık daha da güvenli olacak." dedi.