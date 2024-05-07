Hatay'da tarihi binada çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda 5 Mayıs'ta çıkan yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, binaya giren 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Binaya hırsızlık için girdikleri, içeride kıyafetlerini değiştirdikleri ve yangından kısa süre önce ellerinde torbayla çıktıkları iddia edilen K.K. ve C.D. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 2 zanlının işlemleri sürüyor.

İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen, "Catoni Binası" ve "Catoni'nin Konağı" olarak bilinen metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.