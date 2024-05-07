Çanakkale'de horoz dövüşü yaptıran 44 kişiye ceza kesildi

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki barakada tribünlü horoz dövüş alanı oluşturulup, kumar amaçlı horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 şüpheli hakkında adli işlem, 44 kişiye kumar oynamaktan 282 bin 700 lira para cezası uygulandı.
El konulan 27 dövüş horozu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Operasyon esnasında orada bulunan ve hakkında silahlı yağma suçundan 17 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen E.K. gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.