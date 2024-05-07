Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.05.2024 11:20

Çanakkale'de horoz dövüşü yaptıran 44 kişiye ceza kesildi

Çanakkale'de horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen 44 kişiye 282 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Çanakkale'de horoz dövüşü yaptıran 44 kişiye ceza kesildi
[Fotograf: AA]

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki barakada tribünlü horoz dövüş alanı oluşturulup, kumar amaçlı horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli hakkında adli işlem, 44 kişiye kumar oynamaktan 282 bin 700 lira para cezası uygulandı.

El konulan 27 dövüş horozu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Operasyon esnasında orada bulunan ve hakkında silahlı yağma suçundan 17 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen E.K. gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
Çanakkale
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
Borrell: Gazze'de şiddeti durdurmak için kelimelerden fazlasına ihtiyaç var
13:40
Akciğerini çantasında taşıyor
13:38
Putin yemin ederek beşinci kez Rusya Devlet Başkanı oldu
13:39
Bayburt ve Trabzon'da mayısta kar yağdı
13:27
Gazze'deki hükümet: İsrail Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştiriyor
13:31
Kuveyt Emiri Es Sabah, Ankara'da
Karayazı'ya özgü ters laleyi 2 bin rakımda fotoğrafladılar
Karayazı'ya özgü ters laleyi 2 bin rakımda fotoğrafladılar
FOTO FOKUS
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ