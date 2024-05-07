Malatya'da 'Trafik ve İlkyardım Haftası' kutlandı

Malatya'da 'Trafik ve İlkyardım Haftası' kapsamında Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, kurum müdürleri ile birlikte vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, çocuklara dağıttıkları kırmızı düdükler ile sürücülerin hata yapması durumunda çalıp uyarıda bulunmalarının sözünü aldı.