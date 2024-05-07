Açık 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 07.05.2024 11:16

Malatya'da 'Trafik ve İlkyardım Haftası' kutlandı

Malatya'da her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan 'Trafik ve İlkyardım Haftası' dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Malatya'da 'Trafik ve İlkyardım Haftası' kutlandı
[Fotograf: DHA]

Malatya'da 'Trafik ve İlkyardım Haftası' kapsamında Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, kurum müdürleri ile birlikte vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, çocuklara dağıttıkları kırmızı düdükler ile sürücülerin hata yapması durumunda çalıp uyarıda bulunmalarının sözünü aldı.

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Gazze'deki hükümet: İsrail Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştiriyor
13:29
Kuveyt Emiri Es Sabah, Ankara'da
12:50
BM: Refah Sınır Kapısı iki yönlü olarak geçişlere ve ürün girişine kapatıldı
12:51
Tahliye kararı verilen kiracı binayı yakmaya çalıştı
12:40
YÖK'ten üretken yapay zeka kullanımına dair etik rehber
12:37
Cevdet Yılmaz: İsrail savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi
Karayazı'ya özgü ters laleyi 2 bin rakımda fotoğrafladılar
Karayazı'ya özgü ters laleyi 2 bin rakımda fotoğrafladılar
FOTO FOKUS
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ