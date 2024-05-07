Erzurum'da öğrencilere, doğa ve hayvanları koruma, yaban hayvanlarını tanıma eğitimi

Palandöken Kaymakamlığı koordinesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) birimi, doğa ve sokak hayvanlarını koruma, farkındalık ve empati oluşturmak adına hayvan sevgisi konularında ilçedeki okullarda eğitim programı düzenlendi.

Bu kapsamda Aşık Reyhani Ortaokulu ve Tuzcu Mimar Sinan İlköğretim Okulunda öğrencilerle buluşan DKMP Erzurum Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, çocuklara sokak hayvanları, yaban hayatı ve biyoçeşitlilik konularını anlattı.

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan da derslerinde başarı dilediği öğrencileri, doğadaki canlılar ve hayvan sevgisi hakkında bilgilendirdi.

Çocuklara yaşamları boyunca tüm hayvanları sevip doğayı korumalarını gerektiğini belirten Tutkan, eğitime yoğun katılımdan dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitim sonrası söz konusu okullara kuş yuvaları, mama ve mama kapları bırakıldı.

İlçedeki okullarda söz konusu eğitim programı devam edecek.