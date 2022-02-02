Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ile Reyhanlı ilçelerinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle 2 ilçede, trafikte aksamalar yaşandı.
Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte, Reyhanlı-Antakya kara yolunda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bölgede, sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Hatay Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Yağış
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