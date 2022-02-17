Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adnan Gezer'in (59) kullandığı 31 N 1377 plakalı motosiklet, A.D. idaresindeki 31 AID 998 plakalı otomobille Kırıkhan-Kumlu kara yolunda çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Adnan Gezer'in cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü A.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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