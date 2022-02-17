Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçtı, otomobili bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, site bahçesinde bulundu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Yirmiikigün Mahallesi'nde seyir halinde denetim yapan trafik ekipleri, bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Sürücünün kaçmasıyla birlikte Turgut Özal Bulvarı üzerinde kovalamaca yaşandı.
Apartmanların bulunduğu ara sokaklara giren otomobil, izini kaybettirdi.
Bölgede yapılan çalışma sonrasında otomobil bir site bahçesinde terk edilmiş halde bulundu.
Ekipler, güvenlik amacıyla otomobili otoparka çekerken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Kahramanmaraş Polis
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