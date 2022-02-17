Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.
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