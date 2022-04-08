Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da, otomobilde gümrük kaçağı 55 şişe içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde, otomobilde gümrük kaçağı 55 şişe içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrolünde bir otomobili durdurdu.
Araçta 55 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.
U.B. ve H.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçak İçki
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