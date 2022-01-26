Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, akşamdan itibaren kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şenköy, Çatbaşı, Dağdüzü, Turfanda, Yoncakaya, Yukarıokçular, Kışlak, Ayışığı, Görentaş, Güveçci, Hisarcık, Sungur, Sürütme, Uluyol, Üçırmak, Arslanyazı, Çandır ve Denizgören mahalleleri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi ve Karayolları ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücülerin can ve mal güvenliği için Yayladağı-Antakya kara yolunda zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.