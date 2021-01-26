Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da "kapalı" kahvehanede iskambil oynayan 8 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kapısında "kapalıyız" yazan kahvehanede iskambil oynayan 8 kişiye 27 bin 752 lira ceza kesildi.
Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi.
Polis, "kapalıyız" yazdıkları kapıya kilit vurdukları kahvehanede, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek iskambil oynadığını belirlediği 8 kişiye 27 bin 752 lira ceza uyguladı.
Ekipler, masalardaki oyun kartlarına da el koydu.
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