Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Tanoba beldesinde Yaşar Gül yönetimindeki 34 EF 9624 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki isnat duvarını aşıp şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Gül ile araçtaki Zafer Mıcık ve Fahri Ünal yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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