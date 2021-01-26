Bölgedeki tarımsal üretimi artıracak Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak nitelendirilen Silvan Projesi'ndeki ilerleme üreticiyi sevindirdi.

Türkiye'nin en büyük ikinci sulama projesi olan, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Silvan Projesi'nde terör örgütünün saldırılarına rağmen ilerleme sürüyor.

Diyarbakır'da tarımsal sulamaya ve enerji üretimine büyük katkı sunacak proje kapsamında yapımı süren Silvan Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlanması çiftçileri umutlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı, 23 Ocak'ta düzenlenen törende, son kayanın yerine konulmasını takip eden üreticiler, tarımsal üretimi artıracak proje ile ilgili gelişmelerden heyecan duyuyor.

"Üreticilerin 40 yıllık rüyası gerçekleşecek"

Çukobirlik Diyarbakır Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Silvan Projesi'nin önemini belirtti.

Silvan Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren İskenderoğlu, "Üreticilerin 40 yıllık rüyası gerçekleşecek. Proje tamamlandığında yaklaşık 2 milyon 360 bin dekar arazi suya kavuşacak." dedi.

İskenderoğlu, Silvan Barajı'na verilen önemin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, barajın tamamlanmasının, hem kent hem de ülke ekonomisi için önemli olduğunu aktardı.

Tarımsal üretimin büyük artış sağlayacağını dile getiren İskenderoğlu, baraj tamamlandığında başta elektrik olmak üzere girdi maliyetlerinin azalacağını belirtti.

İskenderoğlu, projenin istihdama sağlayacağı katkının bölge için önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Batıya fındık toplamaya giden işçilerin memleketlerinde istihdam edilmesi kadar güzel bir şey olabilir mi? Suyun toprakla buluşması kadar güzel bir şey var mı? Su toprakla buluşursa insanımızın batıya göçü önlenecek. Üretici yılda en az 2-3 ürün alabilecek. Proje kırsaldan kente göçü önleyecek. Hepimizin rüyası gerçekleşecek. Bu proje hem kentimizde hem de ülkemizde olumlu yönde domino etkisi yaratacak."

İlde pamuk üretiminin de artacağını anlatan İskenderoğlu, bunun doğrudan ve dolaylı istihdam artışına katkı sağlayacağını belirtti.

İskenderoğlu, "Hepimiz refaha kavuşacağız. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Herkes iş ve aşa kavuşacak"

Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural ise projede emeği geçen bütün devlet yetkililerine minnettar olduklarını ifade etti.

Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla çiftçinin tarımsal üretimde yılda en az 2 ürün alabileceğini ifade eden Vural, çiftçinin gelirinin artacağını, işsizliğin önemli ölçüde azalacağını aktardı.

Vural, Diyarbakır'dan mevsimlik işçilerin batıya gitmek zorunda kalmayacağına dikkati çekerek, "Tam tersine Diyarbakır göç almaya başlayacak. Diyarbakır halkının ekonomik olarak refah düzeyi artacak. Herkes iş ve aşa kavuşacak." şeklinde konuştu.

"Gelirimizin 2-3 katına çıkacağını inanıyoruz"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan çiftçi Ali Duman da her sene yaklaşık 1000 dönüm arazide kuru tarım yaptıklarını belirterek, Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla sulu tarıma geçeceklerini ve daha fazla ürün elde edeceklerini söyledi.

"Suyun gelmesiyle işsizlik sonlanacak." diyen Duman, "Su toprakla buluştuğu zaman gelirimizin 2-3 katına çıkacağını inanıyoruz. Çiftçi olarak gözümüz Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanımızda. Projenin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Silvan Barajı sayesinde hayallerimiz gerçek olacak"

Diyarbakır Yenişehir ilçesinde çiftçi Edip Büyükaslan da 300 dönüm arazisinde her yıl buğday, nohut, mercimek ve arpa üretimi yaptığını, Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla arazisinde farklı ürünler yetiştirebileceğini anlattı.

"Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanımıza bu 'çılgın proje' için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullanan Büyükaslan, şunları kaydetti:

"Buğday yerine artık pamuk, mısır ekeceğiz. Silvan Barajı sayesinde hayallerimiz gerçek olacak. Elde ettiğimiz ürünün verimi artacak. Projenin tamamlamasıyla evimizin önüne su gelecek. Tarlamızı ekip biçeceğiz. İnsanlarımız batıya mevsimlik işçi olarak gitmeyecek, kendi arazisinde, memleketinde çalışacak."