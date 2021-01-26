Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Eskişehir-Bursa kara yolundaki polis uygulama noktasında 2 otomobil takibe alındı.
Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüphelilerin kullandığı otomobiller, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından ekip otolarına zarar verdikten sonra Karagözler Mahallesi yakınlarında durduruldu.
Araçlardan inip yaya olarak kaçan şüpheliler yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilere ait iki otomobilde narkotik dedektör köpeği "Aşil"le yapılan aramada 311,46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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