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Güncel
AA 24.04.2024 18:45

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında takibe alınan T.K'nin Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 adresine baskın düzenledi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada 36 cep telefonu, 271 şarj kablosu, 28 şarj aleti, 21 akıllı saat, 28 kulaklık, 9 aux kablosu, 4 oyun konsolu, 3 powerbank, 2 ses bombası, 5 akıllı saat şarj kablosu, 4 araç şarj kiti, 11 çok amaçlı kablo, 6 bin 560 avro, 2 bin 165 dolar ve 500 Suudi Arabistan riyali ele geçirildi.

Şüpheli T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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