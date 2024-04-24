Kilis'te "23 Nisan Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Kilis Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Resul Osman Dağı Mesire Alanı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar aileleriyle uçurtma uçurdu.

Kilis Valisi Tahir Şahin, şenliği ziyaret ederek çocukların sevincine ortak oldu.

Vali Şahin, çocukların çocuk bayramında eğlenmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

İlkokulu öğrencisi Ahmet Safa Çetin, şenlikte çok eğlendiğini ifade etti.

Öğrenci Sinem Aydıngül ise ilk defa uçurtma şenliğine katıldığını ve çok güzel etkinlik olduğunu söyledi.