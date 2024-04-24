Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.04.2024 18:19

Kilis'te "23 Nisan Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Kilis'te "23 Nisan Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Kilis Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Resul Osman Dağı Mesire Alanı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar aileleriyle uçurtma uçurdu.

Kilis Valisi Tahir Şahin, şenliği ziyaret ederek çocukların sevincine ortak oldu.

Vali Şahin, çocukların çocuk bayramında eğlenmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

İlkokulu öğrencisi Ahmet Safa Çetin, şenlikte çok eğlendiğini ifade etti.

Öğrenci Sinem Aydıngül ise ilk defa uçurtma şenliğine katıldığını ve çok güzel etkinlik olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Kilis
Sıradaki Haber
Van’da 204 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Romanya'ya gidecek
18:48
Ürdün Kralı'ndan, uluslararası topluma Gazze için acil harekete geçme çağrısı
18:33
Rusya ve Ukrayna arasında çocuklarla ilgili görüşmeler yapıldı
18:08
Meteoroloji'den bazı iller için lodos uyarısı
17:44
Bakan Kacır: Teknolojide tekelleşme fırsat eşitliğine zarar veriyor
17:27
Valilik sıcak havaya karşı uyardı: 3 güne dikkat
Başkentte toz taşınımı
Başkentte toz taşınımı
FOTO FOKUS
Şırnak'ta heyelan anı kamerada
Şırnak'ta heyelan anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ