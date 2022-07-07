Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hüseyin Damla'nın (73) kullandığı 31 N 7180 plakalı motosiklet, Alsancak Mahallesi'nde M.A.K. yönetimindeki 31 AFR 988 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Damla'yı ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
M.A.K. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:48
- 16:34
- 16:22
- 15:56
- 15:47
Sıradaki Haber
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan biri tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz