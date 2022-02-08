Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da asayiş uygulaması: 42 gözaltı
[Fotoğraf AA]
Hatay'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 42 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Aralarında çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin de olduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.
Etiketler: Hatay Narkotik Uyuşturucu
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