Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Aralarında çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin de olduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.