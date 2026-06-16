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Türkiye
AA 16.06.2026 18:23

5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı.

5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 51 şüpheli yakalandı
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında kentte yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak "dış finans evleri" kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu organizasyonlara ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi bulunduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 5 dış finans evi ile 2'si Dubai ve KKTC'de olmak üzere toplam 51 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 16 Haziran'da Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında, finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 51 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden S.T'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca arandığı anlaşılmıştır."

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Diyarbakır Bahis Siber Suçlar İstanbul Gaziantep Tekirdağ Muğla
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