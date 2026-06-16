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Türkiye
AA 16.06.2026 15:10

Erzurum'da kaybolan çobanın cesedi Aras Nehri'nde bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesinde 6 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanın cesedi, Aras Nehri'nde bulundu.

Erzurum'da kaybolan çobanın cesedi Aras Nehri'nde bulundu

Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp dürbünlerle de bölgeyi taradı.

Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, 100'den fazla personelle sürdürüldü.

Kaybolduğu belirtilen yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Aras Nehri'nde genç çobanın cansız bedeni bulundu.

Çalışmalar 6 gün sürdü

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 10 Haziran saat 15.30 sularında 112'ye gelen ihbarın ardından ilgili tüm kurumlardan ekiplerin hızla bölgeye gittiği belirtildi.

Erzurum'da kaybolan çobanın cesedi Aras Nehri'nde bulundu

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayıp vatandaşımızın bulunabilmesi amacıyla olayın meydana geldiği ilk andan itibaren nehir yatağı, su altı bölgeleri ve akarsu güzergahı boyunca geniş bir alanda yoğun arama çalışmaları yürütülmüş tüm kurum ve kuruluşların koordineli çalışmalarıyla faaliyetler gece gündüz aralıksız şekilde sürdürülmüştür.

Altı gün süren arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde, vatandaşımızın cansız bedenine 16 Haziran günü saat 08.00 sıralarında ulaşılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, kayıp vatandaşımızın bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, ilgili tüm kurum ve kuruluşların özverili, koordineli ve titiz çalışmaları neticesinde tamamlanmıştır."

Pirali Mahallesi kırsalında 10 Haziran'da hayvanlarını otlatan Okan Koç'un kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.

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