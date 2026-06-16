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Ekonomi
AA 16.06.2026 18:31

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazanarak 14.493,09 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 191,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 3,59 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 2,57 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Yatırımcıların odağı FOMC toplantısına çevrildi

Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişe yeniden başlanmasına ilişkin güven ortamının tesis edilmesinin haftalar sürebileceğine yönelik tahminler, piyasalarda temkinli görünümün sürmesine neden oluyor.

Bununla birlikte yatırımcıların odağı ise ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'un ilk kez liderlik edeceği toplantıda, politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulması bekleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararının yanı sıra İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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