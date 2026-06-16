Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına indi

Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatın yeniden başlama ihtimali, zayıflayan fiziki talep ve İran savaşını sona erdirecek ön anlaşmaya dair detayların yetersizliği nedeniyle petrol fiyatları yüzde 3'e yakın değer kaybederek son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3 azalarak 80,69 dolara düştü. Gün içinde 80,62 dolara kadar gerileyen Brent petrol, böylece 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,1 değer kaybıyla 78,27 dolara geriledi. WTI ham petrolü de gün içinde 10 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 78,14 doları test etti.

Her iki kontrat da böylece üst üste dördüncü işlem gününü de düşüşle tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve İsrail'in İran ile yaptığı savaşı sona erdirecek geçici bir anlaşmayı duyurmasının ardından petrol fiyatları pazartesi günü de yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti.

İsviçre'de müzakereler başlayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi, nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla İran ve ABD'nin cuma günü İsviçre'de yeni bir müzakere turuna başlayacağını söyledi.

Saxo Bank Analisti Ole Hansen, piyasanın boğazın daha hızlı açılmasını ve bekleyen varillerin geri dönüşünü fiyatlaması nedeniyle kısa vadeli aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti.

Hansen, azalan stoklar, mevsimsel talep artışı, stratejik stokların yeniden yapılandırılması ve devam eden jeopolitik belirsizliklerin, savaş öncesi petrol fiyatlarına dönüş yolunun mevcut piyasa iyimserliğinin öngördüğünden çok daha karmaşık olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Yatırımcılar Hürmüz Boğazı'nın açılmasını bekliyor

Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı, çatışmalar nedeniyle kapatılmıştı. Çerçeve anlaşmasının duyurulmasından bu yana boğazı geçen tanker sayısı oldukça sınırlı kaldı.

Gemilerin haftalardır Umman kıyısı boyunca ABD donanması desteğiyle sinyal kapatarak gizlice varil taşıdığı biliniyor. Taşımacılık şirketleri ise boğazı geçmek için mayınların temizlenmesi de dahil olmak üzere güvenlik garantisi bekliyor.

ABD ordusu, Körfez enerji ihracatının akışını sürdürmek amacıyla insansız hava ve deniz araçları ile helikopterlerin kullanıldığı operasyonlarla convoyları bekleyen tankerlere yönlendirerek çok sayıda gizli gemiden gemiye petrol transferine öncülük etti.

İlk işaretler, ABD-İran anlaşmasının bloke edilen boğazı yeniden açacağını ve ateşkesi 60 gün süreyle uzatacağını gösteriyor. Bu durumun, İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere çeşitli konuların müzakere edilmesi için zaman kazandıracağı ifade ediliyor.