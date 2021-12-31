İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kentte silahla tehdit","konut dokunulmazlığını ihlal" ile "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından arananlara yönelik operasyon düzenledi.

Polis, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 7'şer mermi ile fişek, bıçak ve bir miktar esrar buldu.

Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürüldü.