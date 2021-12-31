Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da aranan 11 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kentte silahla tehdit","konut dokunulmazlığını ihlal" ile "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından arananlara yönelik operasyon düzenledi.
Polis, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 7'şer mermi ile fişek, bıçak ve bir miktar esrar buldu.
Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürüldü.
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