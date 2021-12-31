İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirledikleri adreslere yaptıkları baskınlarda gümrük kaçağı 5 bin 400 paket sigara, 564 kilogram nargile tütünü ile 23 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.