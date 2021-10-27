Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 6. Kolordu Bölge Bando takımı halk konseri verdi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da, Adana 6. Kolordu Bölge Bandosu tarafından Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında halk konseri düzenlendi.
Atatürk Parkı'nda konser veren bando, askeri marşlar ve kahramanlık türküleri seslendirdi.
Yoğun katılımın olduğu konserde, vatandaşlar da bandoya eşlik etti.
Etiketler: Hatay
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