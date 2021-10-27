Beşiktaş'ta R.T idaresindeki 34 DBS 298 plakalı minibüs, Küçükbebek Caddesi'ne bağlanmak için yokuş indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir binanın girişindeki duvara ve doğal gaz kutusuna çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle doğal gaz borusunun kırılması üzerine sızıntı meydana geldi. İGDAŞ ekiplerinin doğal gaz hattına müdahalesinin ardından araç, çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yoldan geçtiği sırada hızla gelen minibüsün bina girişindeki doğalgaz kutusuna çarpması, saniyelerle kazadan kurtulan kişinin olayın şokunu atlattıktan sonra şoföre yardım etmesi yer alıyor.