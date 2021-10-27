İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetim kent merkezinde gerçekleştirildi.

Ekipler, kurallara uymayan, birden fazla kişi seyahat eden, yük taşıyan ve trafikte diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan sürücüleri durdurarak uyardı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada kent genelinde elektrikli scooterlara yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.