İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler E.T. ve O.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FETÖ hükümlülerinin Kavaklıoluk Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirleyen jandarma, düzenlediği operasyonla E.T. ve O.Ç'yi yakaladı.

E.T. ve O.Ç, işlemlerinin ardından İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.