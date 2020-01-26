Hatay'ın Kırıkhan Belediyesince depremzedelere yardım için "Bir Can da Sen Ol" kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye önünde kurulan çadırda, evlerine giremeyen vatandaşlar için yatak, soba, battaniye gibi birçok malzeme topladıklarını söyledi.

Vatandaşların bu duruma duyarsız kalmadığını anlatan Yavuz, "Bazı kızlarımız emek vererek hazırladıkları, hayalleri olan çeyizlerini Elazığ'daki kardeşlerimizle paylaşmak için getirdi." dedi.

Yavuz, vatandaşların katkısıyla toplanan 2 tır yardım malzemesini bölgeye gönderdiklerini belirtti.

Adana

AK Parti Adana İl Başkanlığınca temin edilen battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, uyku tulumu ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırı, dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlandı.

İl Başkanı Mehmet Ay, tırın uğurlanmasında, kampanyaya destek veren iki çocuklu bedensel engelli anneye teşekkür etti.

Elazığ'dan gelen deprem haberiyle üzüldüklerini belirten Ay, "Adana olarak 1998'de bu acıyı biz de yaşamıştık. Bugün de Elazığ için beraberiz." diye konuştu.

Mersin

Mersin'in Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde, depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Yenişehir Belediyesince düzenlenen kampanya kapsamında, vatandaşlar depremzedeler için hazırladıkları ihtiyaç malzemelerini ekiplere teslim etti.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaptığı açıklamada, Elazığ'daki vatandaşlara destek için tek yürek olduklarını vurguladı.

Mezitli Belediyesince yapılan yardım çağrısında ise ilçedeki duyarlı vatandaşların ihtiyaç malzemelerini belediye ekiplerine ulaştırması istendi.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gelecek her türlü yardımı deprem bölgesine ulaştıracaklarını, bu yaranın birlik ve beraberlikle aşılabileceğini kaydetti.