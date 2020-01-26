Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı sahili açıklarında bir ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti. Denizden çıkartılan ve 25-30 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, Sarısu mevkisindeki Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı iskelesine getirildi.

Ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.