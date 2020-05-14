Bursa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara doğa ile iç içe tatil imkanı sunan Eko Turizm Sosyal Tesisleri'ne artan talebi karşılamak için inşa edilen 900 metrekare alanlı bir konferans salonu, 3 adet 35 metrekarelik ve 3 adet 45 metrekarelik iki katlı bungalov ahşap ev, çamaşırhane ve umumi tuvaletin temmuz ayında hizmete açılması hedefleniyor.

Harmancık'ın Balıkesir ile Kütahya aksında olmasının ilçeye turizm açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade eden için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ayrıca burada Büyükşehir olarak termal turizm yatırımı yapmak üzere 25 dönüm arazi aldıklarını bildirdi.