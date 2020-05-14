Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ile Konuralp Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin tarihi bölgesi olan Konuralp Yörük köyü mevkisinde şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, özel bir bölüme saklanmış tarihi eser olduğu değerlendirilen, İbranice yazılı, üzerinde Davut yıldızı ve horoz figürleri olan bir kitap bulundu.

Kitap gerekli incelemeler yapılmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Konuralp Müzesi'ne teslim edildi. Kitabın hangi döneme ait olduğunun ve tarihi değerinin incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Araç sürücüsü R.K. ve yanındaki M.A, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.