Haraç vermeyen esnafı öldüren zanlı tutuklandı

Olay, 9 Nisan 2023 günü Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sabah erken saatlerde iş yerini açan motor ustası Umut Koç, bu esnada kendisinden haraç isteyen bir şahısla tartışmaya başladı.

Haraç vermeyi reddedince kalbinden bıçaklandı

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında haraç vermeyi reddeden Umut Koç kalbinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan esnaf, olay yerinde hayatını kaybetti.

Umut Koç'un cansız bedeni ise adli tıp kurumunda yapılan işlemlerden sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Yakalanan katil zanlısı tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, katil zanlısı olduğu değerlendirilen V.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevinde gönderildi.