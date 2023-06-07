Hangi yollarda çalışma var? İşte Karayolları bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı Ankara istikameti katılım kolu, aydınlatma direklerinin değişimi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Bu kavşak üzerinden Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler, Abant ve Düzce kavşaklarına yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle önce Edirne, ardından İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinin bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her iki yönde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatılıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa il sınırı-Birecik Kavşağı 18-23. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Şanlıurfa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Çorum-Sungurlu yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 2. kilometresindeki (Maden-Erzurum) heyelan nedeniyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kaş-Demre-Finike yolunun 64-65. kilometrelerinde kanalizasyon altyapı çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kastamonu-Çankırı il sınırı-Ilgaz-Çankırı yolunun 0-5. kilometrelerinde, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım sol tüpten iki yönlü sürdürülüyor.

Ardahan-Göle yolunun 32-34. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.