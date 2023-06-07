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Güncel
İHA 07.06.2023 03:45

Kadıköy’de kaza: 1 yaralı

Kadıköy’de lüks bir otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kadıköy’de kaza: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 02.00 sularında Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada lüks otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Çağla Aydoğan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumu iyi.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla cadde trafiği yeniden normale döndü.

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